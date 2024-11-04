«Судья чуть не убил бойца». Что случилось во время боя по ММА в Казахстане – видео

Фото: кадр из видео

Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам Dala Fighting Championship в Астане и закончился скандалом. Фанаты выразили недовольство работой судьи. Сначала он вовремя не остановил бой, а затем и вовсе — предложил Жумабекову продолжить противостояние, хотя его соперник уже потерял сознание.

Вот что пишут пользователи сети в комментариях к видео:

«Все рефери по блату устроились что ли», «Один прием, а уснули двое (соперник и судья)», «Рефери по ходу сам смотрит бои, а не за бойцами следит», «По факту из-за ошибки рефери могла бы быть трагедия», «Почему рефери ничего не понимает в партере?», «Судья не знает такого приёма», «Откуда такие рефери берутся непрофессиональные», «Чуть не убили. Хорошо — Жуман отпустил», «Позор рефери», «Судья чуть не убил соперника».