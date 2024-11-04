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04.11.2024, 07:35

Водительские права: нужно ли платить за справку 073/у, если делаешь взносы по ОСМС

Новости Казахстана 0 261

Почему казахстанские водители должны платить за водительскую справку 073/у, необходимую для получения, продления и восстановления водительского удостоверения, если делают отчисления в ОСМС, выясняла корреспондент Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ранее мы писали о том, что делать, если вы забыли вовремя обновить водительское удостоверение. Как оказалось, в первую очередь водителям понадобится справка 073/у, за которую казахстанским водителям придется заплатить.

Корреспондент Tengri Auto направила в Министерство здравоохранения вопрос: почему за такую популярную справку приходится платить даже тем, кто регулярно делает отчисления в Фонд медицинского страхования?

Как пояснили в ведомстве, выдача справки о допуске к управлению транспортным средством по форме 073/у является государственной услугой, регламентированной в соответствии с приказом ведомства от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-172/2020 "Об утверждении правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств".

Медицинский осмотр включает прохождение специалистов: врача общей практики (ВОП), психиатра (нарколога), офтальмолога, отоларинголога, а также исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ.

"Наряду с этим согласно подпункту 4) статьи 202 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" проведение медицинских исследований (предварительные медицинские осмотры), не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и (или) перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), и (или) без медицинских показаний входит в перечень платных медицинских услуг.

В соответствии со статьей 80 кодекса граждане Казахстана обязаны заботиться о сохранении своего здоровья, нести солидарную ответственность за сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья. В этой связи сообщаем, что медицинский осмотр по форме 073/у не является медицинской помощью и именно поэтому не входит в перечень медицинской помощи, оказываемой в рамках ГОБМП и ОСМС, и является платной услугой", - объяснили в Минздраве в ответ на официальный запрос.

К счастью, справка 073/у не слишком дорогая и обойдется казахстанцам примерно в 5-8 тысяч тенге.

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