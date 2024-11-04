«Тяжело прожить на прожиточный минимум»: кто в Казахстане требует больше всего затрат

Величина прожиточного минимума – это минимальный доход на человека, равный стоимости набора товаров и услуг, необходимых для жизни. Этот набор называется минимальной потребительской корзиной и включает 43 наименования продуктов питания и фиксированные расходы на услуги. Обычно его высчитывают из совокупности всей возрастной и половой структуры населения. Редакция « Голоса народа » изучила статистику и узнала, какая группа населения имеет самый высокий уровень прожиточного минимума.

Фото: Голос народа

Стоимость минимальной продовольственной корзины определяется по формуле: берутся минимальные нормы потребления основных продуктов для разных групп населения и умножаются на средние цены в торговых точках. Таким образом, прожиточный минимум отражает реальные потребности граждан и помогает оценить уровень жизни в стране. При этом на продукты питания идет примерно 55%, а доля товаров и услуг – 45%.

Мы решили изучить статистику и узнать, кому из казахстанцев нужно больше всего денег для выживания. В среднем на душу населения показатель прожиточного минимума в октябре зафиксировался на отметке 55 000 тенге.

Самый высокий уровень прожиточного минимума в Казахстане у юношей-подростков (14-17 лет), в октябре этот показатель составил 68 600 тенге. В разрезе регионов больше всего тратят в Алматы – 74 000 тенге, Астане – 73 000 тенге и ВКО – 72 000 тенге. При этом девочкам такого же возраста в месяц нужно на 16 000 тенге меньше, а именно 52 500 тенге.

Интересная тенденция: мужчинам для «выживания» в любом возрасте нужно гораздо больше денег, чем женщинам.

ИНФОГРАФИКА

В 2024 году прожиточный минимум в Казахстане составил 43 407 тенге.