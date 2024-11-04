Объявленного в розыск год назад бывшего высокопоставленного полицейского задержали в Караганде

Бывший начальник следственного управления департамента полиции Карагандинской области Рустам Кулькеев, объявленный в розыск в декабре 2023 года, спустя почти год задержан и водворен в изолятор, передает Tengrinews.kz .

©️ instagram/podslushanosaran

Задержание Кулькеева официально прокомментировали в пресс-службе МВД Казахстана.

"В результате оперативно-следственных мероприятий ДСБ МВД задержан и водворен в ИВС гражданин К., находившийся в розыске. Он был уволен из ОВД по отрицательным мотивам в 2023 году с должности начальника Следственного управления ДП Карагандинской области. МВД выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям в собственных рядах и будет продолжать работу по их искоренению", - говорится в комментарии.

Кулькеев подозревается в краже оборудования для майнинга, изъятого в рамках уголовного дела. В отношении экс-начальника полиции расследуется уголовное дело по статьям "Кража" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

Сообщение о розыске Кулькеева было опубликовано на сайте органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры. В розыске он числится с 1 декабря 2023 года.