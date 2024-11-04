Задержан Хасан Касымбаев, которого называли лидером ОПГ “Хуторские“

Фото со страницы Хасана Касымбаева в соцсети

Отметим, что официальной информации о причинах задержания Хасана Касымбаева еще не сообщалось. Первые сообщения в сети появились рано утром 4 ноября.

Добавим, что имя Хасана Касымбаева фигурировало в связи с резонансным убийством в Талгаре.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

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Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дом семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.

Убийство в Талгаре: полиция ответила на вопрос о причастности банды “Хуторские“

Позже с заявлением выступил некий Хасан Касымбаев, которого в сети называют главой "хуторской бригады". Он назвал "порочащими" комментарии в сети, которые пишут о нем жители Талгара.