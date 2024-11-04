Стало известно, за что задержали Хасана Касымбаева

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Как сообщили в пресс-службе ДП региона, гражданин К. был задержан и помещен в изолятор временного содержания 2 ноября. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А., совершенных в июне 2021 года.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств преступлений. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения", - говорится в сообщении.



Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее стало известно о задержании Хасана Касымбаева, однако официальной информации о причинах задержания не было.

Добавим, что имя Хасана Касымбаева фигурировало в связи с резонансным убийством в Талгаре.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.