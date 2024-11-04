18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.11.2024, 10:01

В Каспийское море поступил рекордный объем воды

Новости Казахстана 0 1 236

Около 17 миллиардов кубометров воды направили в Каспийское море через реку Жайык, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"16,7 миллиарда кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Жайык", - отмечается в сообщении Министерства водных ресурсов и ирригации.

По данным ведомства, средний многолетний сток реки Жайык составляет 9,46 кубического километра.

"Но в этом году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму. Отметим, что сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища на территории России", - поясняется в информации.

Согласно информации, с начала этого года представители министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек.

"Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме", - отметила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, слова которой приведены в сообщении.

Ранее мы сообщали, что казахстанские экологи призывают экономить воду из-за стремительного уменьшения одного из крупнейших озер мира. Данные дистанционного исследования Земли показывали, что за 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря сократилась на 7 процентов, что опасно как для экосистемы, так и для судоходства. Для мониторинга уровня воды планируется создать при Министерстве водных ресурсов Институт исследования Каспия.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...