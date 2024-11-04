В Каспийское море поступил рекордный объем воды

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"16,7 миллиарда кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Жайык", - отмечается в сообщении Министерства водных ресурсов и ирригации.

По данным ведомства, средний многолетний сток реки Жайык составляет 9,46 кубического километра.

"Но в этом году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму. Отметим, что сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища на территории России", - поясняется в информации.

Согласно информации, с начала этого года представители министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек.

"Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме", - отметила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, слова которой приведены в сообщении.

Ранее мы сообщали, что казахстанские экологи призывают экономить воду из-за стремительного уменьшения одного из крупнейших озер мира. Данные дистанционного исследования Земли показывали, что за 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря сократилась на 7 процентов, что опасно как для экосистемы, так и для судоходства. Для мониторинга уровня воды планируется создать при Министерстве водных ресурсов Институт исследования Каспия.