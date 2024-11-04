В Казахстане определен уполномоченный орган по выдаче разрешений на проведение техосмотра

Подготовлено постановление правительства "Об определении органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра", сообщает Zakon.kz.

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"Определить Министерство транспорта Республики Казахстан органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра", – говорится в документе.

Как поясняется, проект разработан в рамках закона "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, принятым 3 октября 2024 года.

Постановление вводится в действие с 5 апреля 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 октября.

Ранее сообщалось, что в закон вводится понятие средней скорости и предусматривается порядок ее расчета путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено. Кроме того, вводится обязательная государственная регистрация мопедов.