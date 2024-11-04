В Казахстане запущена еще одна новая виза: возможности и преимущества

В Казахстане запущена Digital Nomad Visa для IT-специалистов. Об этом 4 ноября 2024 года объявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik

В ведомстве уточнили, что программа Digital Nomad Visa (DNV) направлена на привлечение международных специалистов и развитие цифровой экономики Казахстана.

"Эта виза дает профессионалам со всего мира возможность жить и работать в Казахстане, пользуясь современными цифровыми услугами и высоким уровнем комфорта. Digital Nomad Visa нацелена на IT-специалистов, предлагая Казахстан в качестве удобного хаба для удаленной работы. Программа привлекает профессионалов, для которых важны доступ к высокоскоростному интернету, передовые цифровые сервисы и простота ведения бизнеса".Пресс-служба МЦРИАП РК

Также в Минцифры перечислили преимущества Digital Nomad Visa:

гибкий визовый режим – упрощенные процедуры подачи и продления визы;

доступ к 5G и спутниковой связи – стабильное подключение по всей стране;

интеграция с местной культурой – поддержка в адаптации, поиске жилья и профессиональных связей;

государственная поддержка – упрощение ведения бизнеса и участие в инновационных проектах.

"Digital Nomad Visa – это важный шаг к превращению Казахстана в международный центр для цифровых кочевников. Программа обеспечивает комфортные условия для работы и высокий уровень жизни, что способствует развитию инновационных экосистем и обмену опытом с профессионалами со всего мира", – отметил министр цифрового развития Жаслан Мадиев.

Сообщается, что программа Digital Nomad Visa уже доступна и предоставляет уникальные возможности для работы и жизни в Казахстане.