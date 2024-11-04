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04.11.2024, 11:43

Цены на купленные автомобили сильно выросли в Казахстане

Новости Казахстана 0 882

В октябре средняя стоимость новых легковых автомобилей отечественной сборки, купленных в Казахстане, выросла более чем на 35%. Как изменились цены на иномарки и подержанные авто, читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images
Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images
В октябре аналитики зафиксировали ускорение инфляции – до 8,5%. Причина кроется в заметном удорожании непродовольственных товаров и росте цен в сфере платных услуг.

Особенная ситуация наблюдается на отечественном авторынке. В октябре цены на новые легковые автомобили казахстанской сборки, согласно данным из аналитической системы "Талдау", выросли на 35,5%. В месячной динамике рост составил 3,5%.

Отметим, что данный рост касается уже купленных автомобилей, а не в целом ассортимента авторынка.

Как отмечают в Бюро национальной статистики, при расчете индекса потребительских цен фиксируется стоимость товаров, оплаченных в местах их реализации, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.

Другими словами, рост в 35,3% может быть связан не только с подорожанием автомобилей в стране, но и с выбором самих граждан.

Рост цен на легковые автомобили отечественной сборки

Ка крастет "средний" чек на отечественные автомобили. Данные: Информационная аналитическая система "Талдау"

Средний чек у импортных машин при этом за год снизился на 2,1%. А купленные подержанные иномарки за это же время подешевели на 5,1%.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Кажется мы приближаемся к тому времени, когда цена автомобиля в салоне будет дешевле, чем на рынке. Правда и очередь была в автосалонах. Это уже было в советское время и всё это делалось искусственно, в нашем сегодняшнем случае можно сказать, чтобы народ перестал хаять чиновников, что у нас нет автопрома и начнут уважать их придуманные схемы по отмыву денег.
04.11.2024, 09:05
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