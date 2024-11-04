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04.11.2024, 13:00

Какое место занимает Казахстан в рейтинге сильнейших армий мира

Новости Казахстана 0 422

Рейтинг государств по силе армии составил портал U.S. News - Казахстан оказался лишь в третьей десятке. Среди стран Центральной Азии - на втором, передает NUR.KZ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Всего в рейтинге представлены армии 89 стран мира - Казахстан на этот раз оказался на 22 строчке между Ливаном и Кувейтом.

Составители рейтинга поставили на первое место вооруженные силы Российской Федерации, следом - армию США, а замыкает тройку лидеров Израиль.

На последнем месте рейтинга расположился Сингапур.

Стоит отметить, что среди стран ЦА Казахстан сумел обогнать Узбекистан - вооруженные силы этой страны оказались на 19-й строчке рейтинга.

Напомним, что 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции приводят такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

После замминистра обороны ответил, почему в Казахстане нельзя остановить срочную службу и ввести профессиональную армию.

Затем официальный представитель Миноброны РК Руслан Жангулин прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане отказаться от срочной службы в армии. По его словам, профессиональная армия стоит очень дорого. На сегодняшний день наше государство не в состоянии обеспечить этого.

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