Есть отличия от Казахстана: почему пенсионный фонд Норвегии считается одним из лучших в мире

Норвежский фонд основан на доходах от нефтедобычи и считается лучшим в сохранении и приумножении средств. А политика управления отечественных Нацфонда и ЕНПФ оказалась иной. Об этом читайте на NUR.KZ.
Государственный пенсионный фонд Норвегии является одним из крупнейших суверенных фондов в мире.
Как сообщает Telegram-канал "Аман Алибаев", история и стратегия этого фонда могут стать образцом инвестирования не только для других подобных институтов, но и для частных инвесторов.
При этом существует заметная разница с аналогичными структурами в Казахстане – Национальным фондом РК и Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ), которые находятся под управлением правительства и Национального банка РК.
Создание суверенного фонда было связано с добычей нефти, когда Норвегия стала крупнейшим производителем "черного золота" в Европе.
"Доходы от нефтедобычи превысили 15% от ВВП страны (для сравнения: сейчас у нас около 20%), что сделало экономику уязвимой к колебаниям топливных цен. Так в 1990 году был создан Суверенный фонд, который в 1996 году начал инвестировать в акции и облигации (около 9 000 компаний) по всему миру", – отмечается в источнике.
Следует отметить, что в Казахстане Национальный фонд, в отличие от норвежского, формально не существует – это лишь банковские счета на балансе правительства.
То есть было решено не тратить доходы от продажи нефти, а инвестировать их в ценные бумаги на долгосрочной перспективе. А на государственные нужды Норвегии тратится лишь 3% от инвестиционного портфеля фонда.
Для сравнения: в Казахстане сохраняется дефицит бюджета, из-за чего растут изъятия из Нацфонда, которые направляются на государственные нужды.
В результате в норвежском фонде обеспечивается капитал для благополучия населения страны, а сам фонд стал крупнейшим в мире государственным фондом: его размер превышает 1,7 трлн долларов США.
При этом инвестиционные доходы с 1996 года превысили доходы от нефти более чем в 2 раза: от продажи нефти вложено 4,8 триллиона крон, а прибыль от инвестиций достигла 10,0 триллиона крон. И эти средства тратятся на финансирование сфер здравоохранения, образования и инфраструктуры.
"Сегодня на каждого норвежца фактически приходится более чем 300 000 долларов в этом фонде. Страна успешно избегает зависимости от колебаний цен на нефть, превращая природные ресурсы в стабильный капитал", – отмечается в источнике.
Следует отметить, что в Казахстане также инвестиционные вложения пенсионных активов приносят больше денег в ЕНПФ, чем взносы граждан. Однако у Нацфонда ситуация иная – как заявил глава Нацбанка, объемы изъятий превышают уровень поступлений.
Как сообщается в источнике, достичь высоких показателей управления в норвежском фонде удалось за счет их принципов управления:
В то же время активы Нацфонда РК вложены в том числе и в казахстанские компании. А деньги казахстанцев, накопленные в ЕНПФ, инвестируются Нацбанком и управляющими компаниями в различные инструменты, включая отечественные компании квазигосударственного сектора и национальные проекты.
"Результат следования стратегии – доходность на уровне 6,3% годовых в валюте (долларах США – прим. редактора). Доходность от инвестиций в последние годы больше, чем доходы от нефти. На данный момент фонд растет уже без новых пополнений", – сообщается в источнике.
Другими словами, заметна разница в подходах управления подобными активами между Казахстаном и Норвегией, фонд которой смог собрать больше денег, чем Нацфонд РК. И в большей степени эта разница отмечается в суверенном управлении фондом, наличием его четкой структуры и инвестировании в зарубежные активы, а не во внутренние проекты и компании.
Напомним, что ранее казахстанские эксперты предложили изменить подходы к управлению активами ЕНПФ, чтобы увеличить эффективность их вложений и повысить доходность. Они отмечали необходимость:
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