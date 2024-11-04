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04.11.2024, 13:36

Дерзкое избиение бойца ММА: в чем подозревают Хасана Касымбаева

Новости Казахстана 0 640

Стало известно, за что задержали Хасана Касымбаева, которого в Талгаре называют главой "хуторской" бригады. Касымбаев может иметь отношение к похищению и избиению тренера по боям без правил в 2021 году, передает Tengrinews.kz.

Кадр видео из Instagram
Кадр видео из Instagram

В июне 2021 года на видео попало групповое избиение и похищение мужчины в Талгаре. В описании отмечалось, что избитый мужчина - боец и тренер по боям без правил Арман Алимов.

Родные пострадавшего рассказали детали происшествия: сначала он был избит перед минимаркетом "Виктория" в районе промкомбината, после чего в бессознательном состоянии был вывезен за "канал" в районе поселка Кендала, где еще раз был избит. Далее в тяжелом состоянии поступил в реанимацию Талгарской ЦРБ, после чего во избежание оказания давления его перевели в медучреждение Алматы.

Позже были задержаны пятеро подозреваемых, которые были осуждены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области. Сегодня они продолжают отбывать наказание в местах лишения свободы.

В декабре 2021 года сообщалось, что полиция разыскивает четвертого фигуранта по делу об избиении бойца ММА в Талгаре.

Между тем в департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что Хасан Касымбаев был задержан в связи с этим происшествием. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении Армана Алимова были задержаны пятеро подозреваемых, которые были осуждены судом Алматинской области и в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы.

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