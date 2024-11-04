Казахстан и Россия обсудили вопросы по границе

В Алматы состоялось 143-е заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

Фото: depositphotos.com

Как сообщается, стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, утвердили соответствующие проекты итоговых документов демаркации, а также планы-графики работы совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии и камеральных работ на 2025 год.

Следующее заседание комиссии состоится в декабре 2024 года на территории России.

Напомним, что в октябре 2022 года в МИД Казахстана сообщили, что демаркация государственной границы с Россией может занять "2-3 года".

"Сухопутная граница между Российской Федерацией и нашей страной имеет протяженность более 7,5 тысячи километров, из них на 70 процентах проведена демаркация. Сейчас оставшиеся 30 процентов находятся в сложной гористой местности. Поэтому мы ожидаем, что это займет еще 2-3 года", - заявил тогда глава внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди в кулуарах Сената.

Демаркация границы — проведение государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками. Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации границы (договор, описание линии государственной границы с приложением специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах.