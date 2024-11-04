Казахстанец обратился в Конституционный суд из-за права наследования пенсии

Фото: gov.kz

Как сообщили в Конституционном суде, в производство было принято обращение гражданина о проверке конституционности пункта 1 статьи 818 Гражданского кодекса (особенная часть).

"Гражданин обратился в суд с иском о единовременной выплате страховой компанией пенсионных накоплений, вложенных его умершей супругой по договору пенсионного аннуитета. Суд отказал в рассмотрении иска наследника умершей женщины со ссылкой на указанную норму Гражданского кодекса. Согласно данной норме, только полученные страховщиком от страхователя страховые премии принадлежат ему на праве собственности", - говорится в сообщении.

Информация о ходе и итогах проверки на соответствие Конституции пообещали опубликовать позднее.

Пенсионный аннуитет - это финансовый инструмент, позволяющий гражданам получать пожизненные пенсионные выплаты до достижения официального пенсионного возраста. Для заключения договора пенсионного аннуитета необходимо иметь достаточную сумму пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). После перевода этих средств в компанию по страхованию жизни она обязуется выплачивать вам регулярные суммы на протяжении всей жизни.

С 2022 года появился еще один инструмент пенсионного обеспечения - совместный (или семейный) аннуитет. Совместный пенсионный аннуитет для супружеских пар и близких родственников является страховым продуктом, предоставляющим возможность объединить свои накопления и получать пожизненные выплаты, не дожидаясь официального выхода на пенсию. Например, семейные пары могут воспользоваться им, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для приобретения пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек.