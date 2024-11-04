"Хорошо оплачиваемая работа с переездом в РФ": что кроется за висящими в Алматы объявлениями

В Алматы задержали молодую женщину, расклеивавшую объявления с якобы предложениями о работе за границей, сообщает Zakon.kz.

Фото: ДП Алматы

На самом деле, за ними кроется реклама наркотиков. Об этом 4 ноября рассказали в полиции города.

"По месту жительства подозреваемой обнаружен и изъят инвентарь так называемого наркохудожника: наклейки, трафареты, таблички, сотовый телефон с перепиской "работодателя" женщины. Она задержана и взята под стражу. Установлено, что подозреваемая является наркозависимой. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. По факту рекламы наркотиков начато досудебное расследование", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Другой "трафаретчик" был задержан стражами порядка в Бостандыкском районе города.

"В период проведения оперативно-профилактического мероприятия "Участок" в одном из домов по улице Розыбакиева участковыми инспекторами был задержан 44-летний местный житель, который, как установлено, подрабатывал наркорекламой. Он наносил на фасады здания надписи с адресами ресурсов по продаже наркотиков. Как известно, такая пропаганда является преступлением. Злоумышленник задержан и арестован. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд", – рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.