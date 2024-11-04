Трех высокопоставленных чиновников МЧС осудили в Казахстане

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Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к пяти годам лишения свободы председатель комитета Противопожарной службы МЧС Дербисов Н. и начальник ДЧС Шымкента Жаксибаев М. К 9 годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС области Жетысу Избасаров Б.

"Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 миллиона тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности. Также Избасаров Б. осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 миллиона тенге. Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в сообщении Антикора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.