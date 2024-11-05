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04.11.2024, 19:06

Казахстанцам будут платить за ошибки медиков: новый закон вступил в силу

Новости Казахстана 0 390

Вступили в силу нормы закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения", которые вводят страхование профессиональной ответственности медицинских работников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: Shutterstock.com
Фото: Shutterstock.com

Согласно изменениям, медорганизации и физлица, занимающиеся частной медицинской практикой, будут обязаны застраховать профессиональную ответственность медработников и заключить договор страхования с Единым страховым пулом, в состав которого входят 14 страховых организаций.

"Страховые выплаты будут осуществляться пациенту, пострадавшему от непреднамеренных профессиональных ошибок медиков. Для подтверждения факта причинения вреда жизни и здоровью и получения страховой выплаты пациенту или его близким родственникам (законным представителям) необходимо обратиться в адрес субъекта здравоохранения. Решение о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности будет приниматься независимой экспертной комиссией", - пояснили в Агентстве.

В случае несогласия пациента с результатами заключения комиссии у него будет возможность обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава либо в суд.

"Законом установлены минимальные суммы страховых выплат, которые в случае установления пациенту инвалидности третьей, второй и первой группы составляют 500, 600 и 800 МРП соответственно (1 846 000, 2 215 200 и 2 953 600 тенге в 2024 году); за ребенка с инвалидностью – 500 МРП (1 846 000 тенге в 2024 году); за вред, повлекший смерть, – 3 000 МРП (11 076 000 тенге в 2024 году); за вред, причиненный жизни и здоровью пациента без установления инвалидности, – не более 300 МРП (1 107 600 тенге в 2024 году). Законом также установлена сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медицинским работникам, не превышающая 5 процентов от суммы страховой премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения", - говорится в сообщении ведомства.

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