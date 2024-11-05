Казахстанцам будут платить за ошибки медиков: новый закон вступил в силу

Вступили в силу нормы закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения", которые вводят страхование профессиональной ответственности медицинских работников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

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Согласно изменениям, медорганизации и физлица, занимающиеся частной медицинской практикой, будут обязаны застраховать профессиональную ответственность медработников и заключить договор страхования с Единым страховым пулом, в состав которого входят 14 страховых организаций.

"Страховые выплаты будут осуществляться пациенту, пострадавшему от непреднамеренных профессиональных ошибок медиков. Для подтверждения факта причинения вреда жизни и здоровью и получения страховой выплаты пациенту или его близким родственникам (законным представителям) необходимо обратиться в адрес субъекта здравоохранения. Решение о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности будет приниматься независимой экспертной комиссией", - пояснили в Агентстве.

В случае несогласия пациента с результатами заключения комиссии у него будет возможность обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава либо в суд.