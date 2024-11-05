Цены в ресторанах Казахстана сравнили с мировыми

В ресторанах Казахстана средний чек на две персоны достигает 30,8 доллара. Цены здесь выше, чем в некоторых соседних странах. В мировом рейтинге страна заняла 31 место. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

14,3%. Между тем, как отмечает портал 7,7%. По итогам октября инфляция в Казахстане ускорилась и достигла 8,5%. Особенно сильно подорожала сфера услуг – сразу на. Между тем, как отмечает портал Finprom , непосредственно услуги ресторанов и кафе в стране за год стали дороже на

Сильнее всего цены на них выросли в Карагандинской области (на 16,3%), Алматы (на 13,9%), а также Северо-Казахстанской (на 12,1%), Туркестанской (на 11,7%) и Кызылординской (на 11,5%) областях. Наименьший годовой рост был отмечен в Павлодарской (на 1,8%), Актюбинской (на 2%) и Алматинской (на 3%) областях.

Впрочем, важнее учесть не только увеличение цен, но и фактические затраты жителей. В мировом рейтинге стран по дороговизне услуг заведений общепита Казахстан занял 31 место.

Обед из трех блюд на две персоны в "среднем" казахстанском ресторане стоит 30,8 доллара. Это дороже, чем, например, в Беларуси (30,6 доллара), Украине (24,2 доллара) или Узбекистане (23,5 доллара).

При этом казахстанские цены примерно равны российским – там также обед на двух персон в среднем обойдется в 30,8 доллара. Заметно дороже поход в ресторан стоит в Молдове (33,5 доллара), Азербайджане (35,3 доллара) и Армении (51,8 доллара).

Самые дешевые рестораны в мире можно найти в Бангладеш – средний чек составляет всего 8,8 доллара. Чуть дороже обойдется обед в ресторанах Пакистана (12,6 доллара) и Индии (14,3 доллара).

Дороже всего поход в ресторан средней ценовой категории будет стоить жителям и гостям Швейцарии – 127,1 доллара в среднем за обед на двух персон. С сильным отрывом на предпоследнем месте в рейтинге расположилась Дания – 108,8 доллара, а Норвегия замыкает тройку антилидеров – 91,1 доллара.

Рейтинг стран по ценам в ресторанах. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что можно найти и недорогие рестораны с более доступными ценами. Обед в таком жителю Казахстана будет стоить в среднем 8,2 доллара, что все равно дороже, чем во многих странах постсоветского пространства.

Напомним, ранее стало известно, сколько денег тратят в Казахстане иностранные туристы. Как оказалось, на питание идет лишь малая часть расходов приезжих, тогда как почти половину их бюджета занимает дорога.