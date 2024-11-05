18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.11.2024, 20:14

Цены в ресторанах Казахстана сравнили с мировыми

Новости Казахстана 0 407

В ресторанах Казахстана средний чек на две персоны достигает 30,8 доллара. Цены здесь выше, чем в некоторых соседних странах. В мировом рейтинге страна заняла 31 место. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
По итогам октября инфляция в Казахстане ускорилась и достигла 8,5%. Особенно сильно подорожала сфера услуг – сразу на 14,3%. Между тем, как отмечает портал Finprom, непосредственно услуги ресторанов и кафе в стране за год стали дороже на 7,7%.

Сильнее всего цены на них выросли в Карагандинской области (на 16,3%), Алматы (на 13,9%), а также Северо-Казахстанской (на 12,1%), Туркестанской (на 11,7%) и Кызылординской (на 11,5%) областях. Наименьший годовой рост был отмечен в Павлодарской (на 1,8%), Актюбинской (на 2%) и Алматинской (на 3%) областях.

Впрочем, важнее учесть не только увеличение цен, но и фактические затраты жителей. В мировом рейтинге стран по дороговизне услуг заведений общепита Казахстан занял 31 место.

Обед из трех блюд на две персоны в "среднем" казахстанском ресторане стоит 30,8 доллара. Это дороже, чем, например, в Беларуси (30,6 доллара), Украине (24,2 доллара) или Узбекистане (23,5 доллара).

При этом казахстанские цены примерно равны российским – там также обед на двух персон в среднем обойдется в 30,8 доллара. Заметно дороже поход в ресторан стоит в Молдове (33,5 доллара), Азербайджане (35,3 доллара) и Армении (51,8 доллара).

Самые дешевые рестораны в мире можно найти в Бангладеш – средний чек составляет всего 8,8 доллара. Чуть дороже обойдется обед в ресторанах Пакистана (12,6 доллара) и Индии (14,3 доллара).

Дороже всего поход в ресторан средней ценовой категории будет стоить жителям и гостям Швейцарии – 127,1 доллара в среднем за обед на двух персон. С сильным отрывом на предпоследнем месте в рейтинге расположилась Дания – 108,8 доллара, а Норвегия замыкает тройку антилидеров – 91,1 доллара.

Рейтинг стран по ценам в ресторанах

Рейтинг стран по ценам в ресторанах. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что можно найти и недорогие рестораны с более доступными ценами. Обед в таком жителю Казахстана будет стоить в среднем 8,2 доллара, что все равно дороже, чем во многих странах постсоветского пространства.

Напомним, ранее стало известно, сколько денег тратят в Казахстане иностранные туристы. Как оказалось, на питание идет лишь малая часть расходов приезжих, тогда как почти половину их бюджета занимает дорога.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...