“Новый статус Казахстана“. Le Figaro опубликовала статью Токаева

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Как отмечает Президент, приходится констатировать, что современный мир становится все более непредсказуемым, "находясь в состоянии беспрецедентной геополитической турбулентности и поляризации". Ситуацию осложняют два больших планетарных вызова: стремительно нарастающее глобальное потепление и масштабная массовая миграция. Эти факторы, взаимно усиливая друг друга, ведут к разрушительным последствиям, от которых страдают миллионы людей по всему миру. Вместе с тем, существующие системы управления и международные механизмы реагирования оказываются недостаточно эффективными в условиях таких кризисов.

"Особенно тревожно, что все чаще оказываются в тупике и многосторонние институты. Пример ООН наглядно демонстрирует этот кризис. Эта незаменимая и безальтернативная организация, призванная служить символом глобальной солидарности, сегодня столкнулась с серьезными трудностями. Традиционные сверхдержавы, обладающие значительным экономическим и политическим влиянием, зачастую расходятся по ключевым вопросам международной повестки дня. Последствия этих разногласий особенно остро ощущаются в регионах, где конфликты приобретают затяжной характер, а механизмы разрешения споров, в том числе ООН, оказываются парализованными. "Геополитическая система координат" претерпела существенные изменения, что требует пересмотра подходов к многостороннему сотрудничеству", - говорится в публикации.

Одним из ключевых аспектов новой реальности лидер Казахстана назвал признание растущей роли группы средних держав, экономический и политический авторитет которых растет, а их взвешенная и конструктивная позиция становится преимуществом в условиях глобальной неопределенности. В условиях, когда крупные державы не в состоянии достичь компромисса, именно средние державы все чаще берут на себя роль посредников, поддерживая возможности для диалога и сохраняя приверженность принципам глобального сотрудничества, написал Касым-Жомарт Токаев.

"На протяжении многих лет Казахстан активно проводит сбалансированную внешнюю политику и участвует в продвижении мировой дипломатии. Новый статус средней державы действительно налагает на нашу страну большую ответственность по осуществлению данной важной миссии. В условиях современных вызовов и роста конфликтного потенциала Казахстан поддерживает миротворческие процессы и межцивилизационный диалог. Предоставив площадку для проведения переговоров о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, мы всемерно поддерживаем стремление обеих стран открыть новую страницу в их отношениях. Ранее Астана принимала переговоры по сирийской проблематике, а также предоставляла площадку для многосторонних переговоров по иранской ядерной программе. Казахстан также регулярно проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые служат уникальной платформой для продвижения межконфессионального диалога. Эти усилия отражают общие ценности солидарности, равенства и миролюбия — ключевые принципы, которые разделяют Казахстан и Франция", - отметил Президент Казахстана.

Как говорится в материале, Казахстан создал прочную демократическую систему управления во внутренней политике, и активно развивает такие отрасли будущего, как "зеленая" энергетика, цифровые технологии и логистика, в том числе в тесном взаимодействии с французскими компаниями.

"В сфере охраны окружающей среды мы твердо привержены глобальной климатической повестке и решительно поддерживаем Парижское соглашение по климату, подтверждая свои обязательства перед планетой и будущими поколениями. Заявленная нами цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году является еще одним доказательством последовательной реализации Казахстаном целей устойчивого развития", - написал Глава государства.

В вопросах экологии и устойчивого развития Астана и Париж продвигают инициативу One Water Summit. В декабре этого года Казахстан и Франция планируют организовать форум, призванный активизировать сотрудничество по управлению водными ресурсами. Эта сфера приобретает критически важное значение для достижения одной из основных целей устойчивого развития ООН, которая сформулирована как "Чистая вода и санитария для всех".

Твердая приверженность Казахстана принципу добрососедства позволяет странам активно развивать межрегиональную интеграцию через такие проекты, как "Средний коридор" – стратегический маршрут, связывающий Азию и Европу через Казахстан и Каспийское море.

При этом речь идет не только о расширении торговых путей, но и об укреплении духа сотрудничества, способствующего взаимовыгодным экономическим связям между регионами. Все эти шаги также играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и Франции, что является важным аспектов наших двусторонних отношений.

"Казахстан, будучи крупнейшим мировым производителем природного урана, остается надежным партнером французской атомной энергетики", - подчеркнул Глава государства.

Во время визита президента Макрона в Астану в ноябре прошлого года Казахстан и Франция выразили взаимный интерес к развитию взаимодействия в области редкоземельных металлов, возобновляемых источников энергии и гражданской атомной энергетики, что открывает новые перспективы для расширения стратегического партнерства. Прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества в будущем закладывают положительные итоги недавнего общенационального референдума о строительстве первой в независимом Казахстане атомной электростанции. Безусловно, это также будет способствовать укреплению глобальной энергетической безопасности, что чрезвычайно важно в нынешних условиях нестабильности в мире. Поэтому необходимо, чтобы такие средние державы, как Казахстан, использовали свои возможности для продвижения многостороннего диалога и обеспечения глобальной и региональной стабильности, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан, последовательно осуществляющий проактивный, прагматичный и сбалансированный внешнеполитический курс, намерен и далее активно содействовать этому процессу, укрепляя сотрудничество со всеми государствами.