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04.11.2024, 22:19

Массовую драку с дубинками сняли на видео в Уральске

Новости Казахстана 0 417

При этом были слышны звуки выстрелов. Читатели прислали в редакцию «МГ» видео массовой драки.

Фото: «МойГород»
Фото: «МойГород»

Группа мужчин, вооружившись дубинками, устроили драку прямо на территории АЗС VenOil по улице Шолохова. Так, сначала от толпы убегают двое парней, за ними бегут остальные. Далее, судя по видео, один из догонявших достает предположительно пневматический пистолет и два раза стреляет в оппонента. Далее они толпой принимаются избивать упавшего на землю мужчину. После нескольких ударов ему удается встать и убежать. Чем закончился конфликт - неизвестно.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что случай произошел в одном из ночных клубов города. Они задержали парня, ранившего одного из посетителей.

— Около 5 утра в ночной клуб зашел посетитель, однако ввиду его пьяного вида и агрессивного состояния не был пущен охраной. В дальнейшем, мужчина ножом нанес ранения посетителю и охраннику заведения. Группой посетителей и службы охраны, мужчина с ножом был пойман на заправке, где до приезда сотрудников полиции был подвергнут избиению. В отношении мужчины по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства начато досудебное расследование, он задержан и водворен в изолятор временного содержания, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту хулиганства в отношении охранников заведения начато досудебное расследование. Один из них водворен в ИВС. В настоящее время установлены и задержаны все участники инцидента. Проводятся следственные действия.

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