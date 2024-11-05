Как понять сигналы регулировщика и избежать штрафа в Казахстане

В Казахстане водители часто сталкиваются с ситуацией, когда движение на перекрестке регулирует сотрудник полиции с жезлом. На первый взгляд, правила могут показаться интуитивно понятными, но на практике они вызывают вопросы. Как правильно реагировать на сигналы регулировщика, особенно если уже пересечена стоп-линия, и что делать, чтобы не нарваться на штраф, разбирался Tengri Auto .

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Сигнал "Стоп" как желтый свет

Если сотрудник полиции поднимает жезл вверх, это значит, что движение запрещено. Все участники движения должны остановиться, подобно тому, как если бы загорелся желтый свет светофора. Важно остановиться перед стоп-линией или знаком 5.33, согласно Правилам дорожного движения (ПДД).

А если вы уже за стоп-линией?

Как нам сообщили в комитете административной полиции, согласно ПДД Казахстана, если водитель уже проехал стоп-линию при разрешающем сигнале светофора, он может продолжать движение по направлению к выходу с перекрестка, независимо от новых сигналов светофора. Это означает, что, если вы уже находитесь за стоп-линией при изменении сигнала, например, когда регулировщик поднимает жезл, продолжайте движение, соблюдая правила безопасности, и не создавайте помех пешеходам и другим транспортным средствам.

Как это фиксируют камеры?

По данным комитета, камеры всегда работают в штатном режиме и фиксируют проезд запрещающего сигнала светофора. В случае, когда светофор по какой-то причине не работает, а вы проехали стоп-линию, несмотря на поднятый жезл регулировщика, вам также может прийти штраф.

Однако, как нам сообщили в комитете, все подобные случаи рассматриваются индивидуально. И в случае несогласия со штрафом вы можете написать заявление в департамент полиции и оспорить ситуацию.

Что грозит за нарушение?

Нарушение правил остановки на перекрестке грозит штрафом. Чтобы избежать лишних трат, важно всегда помнить: соблюдение сигналов регулировщика так же обязательно, как и соблюдение сигналов светофора.

На сегодняшний день за остановку за стоп-линией нарушителю грозит штраф в 11 076 тенге. А вот за проезд на желтый или красный сигнал светофора придется заплатить 36 920 тенге. При повторном нарушении в течение года сумма наказания увеличится в три раза (36 920 и 110 760 тенге).