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05.11.2024, 08:09

Нарушает конституцию: аналитики о приостановке выплат работающим пенсионерам в Казахстане

Новости Казахстана 0 404

Предложение министра труда и социальной защиты населения встретило критику со стороны аналитиков. Отмечается, что работающих пенсионеров нужно хвалить и премировать. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images
Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

1 ноября 2024 года глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами рассказала о предложениях по изменению пенсионной системы.

Так, было озвучено предложение о приостановлении пенсионных выплат из бюджета работающим пенсионерам.

Предполагается, что эти средства будут сохраняться в бюджете, и за счет них можно будет обеспечить выход на пенсию в 55 лет для некоторых казахстанцев (например, многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью и работников опасных производств).

"Если все казахстанцы скажут: "О, классно, если кто на пенсии и работает, (одобрят идею – прим. ред.) не платить пенсию, мы согласны… а кто хочет раньше выйти (то пожалуйста – прим. ред.).

Их несколько категорий. Поэтому здесь право выбора за обществом, и общество должно само обсуждать", – отметила Светлана Жакупова.

Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Finance.kz, подобное решение будет нарушать права казахстанцев, работающих в пенсионном возрасте.

Пенсионные деньги – собственность граждан

Аналитики отмечают, что приостановление пенсионных выплат противоречит 28 статье Конституции РК, гарантирующей гражданам минимальный размер заработной платы и пенсии, а также социальное обеспечение по возрасту.

"Во-вторых, пенсия, это то, что человек заслужил долгим и тяжелым трудом, и если кто-то продолжает работать после достижения пенсионного возраста, то его надо хвалить и премировать, а не ухудшать его материальное положение.

Это значит, что такой человек – хороший и квалифицированный работник, который нужен нашей экономике", – считают аналитики.

Также отмечается, что подобные меры могут привести к социальной дискриминации по отношению к квалифицированным сотрудникам. А средства для поддержки лиц, желающих выйти на пенсию пораньше, государство должно найти самостоятельно, не за счет других казахстанцев.

Не менее важным является вопрос неприкосновенности накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

В Finance.kz отмечают, что эти средства являются собственностью казахстанцев, которые они накопили самостоятельно за счет отчислений с собственной заработной платы. А государство не должно на них претендовать.

Например, подобный подход применяется в пенсионном фонде Норвегии – в отличие от Казахстана, деньги не инвестируются в отечественные компании и проекты, а только в иностранные ценные бумаги.

"Это очень странная инициатива, которая якобы уже где-то обсуждается с какими-то экспертами. Finance.kz очень надеется, что те эксперты, которые вхожи в Минтруда, откроют там Конституцию и заодно глаза на то, что мы страна с рыночной экономикой, которая еще и двигается к либерализации (все забыли указ президента?), а не к социализму", – считают аналитики.

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