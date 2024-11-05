Задержан председатель Уральского городского суда - СМИ

В Уральске с поличным при получении взятки задержан председатель городского суда Руслан Жумагулов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Уральской недели".
Сообщается, что вместе с ним задержаны двое адвокатов.
"Взятка в размере 1,5 миллиона тенге предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина", - говорится в материале.
Поясняется, что оперативно-следственные мероприятия проводятся сотрудниками центрального аппарата КНБ и департамента в Западно-Казахстанской области.
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