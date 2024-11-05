Землетрясение произошло в Алматы

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

По данным МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 5 ноябалларя в 10:01 по времени Астаны на территории Алматинской обаллаласти и Алматы зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 километрах на восток от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллааллах) составила:

Алматы 3 балла.

Талгар 4 балла.

Есик 4 балла.

Тургень 3.0 балла.

Отеген-баллаатыр 3 балла.

Баллаоралдай 2 балла.

Маловодное 2балла.

Ж. Кайыпова 2 балла.

Алатау (Жетиген) 2 балла.

Карасай (Каскелен) 2 балла.

Испугавшиеся жители Алматы покинули здания. Ниже – ситуация на Арбате.