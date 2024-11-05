Землетрясение произошло в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 5 ноябалларя в 10:01 по времени Астаны на территории Алматинской обаллаласти и Алматы зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 33 километрах на восток от Алматы.
Расчетная интенсивность (в баллааллах) составила:
Алматы 3 балла.
Талгар 4 балла.
Есик 4 балла.
Тургень 3.0 балла.
Отеген-баллаатыр 3 балла.
Баллаоралдай 2 балла.
Маловодное 2балла.
Ж. Кайыпова 2 балла.
Алатау (Жетиген) 2 балла.
Карасай (Каскелен) 2 балла.
Испугавшиеся жители Алматы покинули здания. Ниже – ситуация на Арбате.
Фото: Zakon.kz
Ранее сейсмологи фиксировали землетрясение в Алматы 2 ноября 2024 года в 10:50. Его очаг был расположен на границе Кыргызстана и Китая. Расчетная интенсивность составила 2 б в горной местности села Нарынкол Раимбекского района и села Кеген Кегенского района Алматинской области.
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