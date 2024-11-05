Казахстанцев обеспечат газом за 105 млрд тенге

По информации министерства энергетики, деньги получат местные исполнительные органы на реализацию 145 инициатив. 105 млрд тенге выделяются из средств "Самрук-Қазына".

Ожидается, что по итогам 2024 года будет достигнуто 61,8% уровня газификации. В результате ресурс получат еще 369 тыс. человек, или 140 населенных пунктов. На 1 января этого года показатель обеспеченности был равен 50%, или 12 млн человек.

В 2025 году уровень газификации вырастет до 62,1% (+55 тыс. человек из 21 населенного пункта).

В ведомстве уточнили, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года обеспечить услугой более 300 тыс. человек и провести модернизацию 1,7 тыс. км газопроводов.

Ранее LS сообщал, что добыча нефти и газа в Казахстане может снизиться.