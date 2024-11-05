Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая

В Казахстане появился новый вид мошенничества, связанный с доставкой товаров из Китая, сообщает Zakon.kz.

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Как говорится в Telegram-канале о мошенничествах aqparatsaqsys, в последние месяцы выросло количество случаев мошенничества, связанных с заказами товаров из Китая через карго-компании. Мошенники используют разные схемы, чтобы завладеть деньгами людей и оставить их без товара.

Как работают мошенники

1. Создание фальшивых карго-компаний. Мошенники создают поддельные сайты и страницы в социальных сетях, представляясь карго-компаниями, которые предлагают выгодные условия доставки из Китая. Часто они используют подделанные отзывы и рейтинги.

2. Предоплата. Мошенники просят полную предоплату за доставку, обещая быстрое и дешевое получение товара. После получения денег связь с клиентом прекращается.

3. Задержки и "потеря" груза. Некоторые компании обещают отправить товар, но на протяжении нескольких месяцев сообщают о задержках или о том, что груз якобы потерялся в процессе доставки. Деньги в таком случае не возвращают, и связь также обрывается.

4. Мошенничество на таможне. Иногда злоумышленники уведомляют о дополнительных таможенных сборах, которые якобы нужно оплатить для выпуска груза. Однако даже после оплаты "дополнительных сборов" товар не поступает.

Как защититься от мошенников

1. Проверяйте компанию. Изучите отзывы о карго-компании на независимых платформах и форумах. Также полезно проверить регистрацию компании и уточнить у других предпринимателей, пользуются ли они ее услугами.

2. Избегайте полной предоплаты. Если возможно, выбирайте компании, которые предлагают оплату по факту доставки или минимальный аванс. Полная предоплата всегда увеличивает риск потери средств.

3. Договор. Настоящие компании всегда работают с договорами, где прописаны все условия доставки, сроки и штрафы за задержки. Будьте осторожны, если вам предлагают работать без договора.

4. Задайте уточняющие вопросы. Добросовестная компания готова ответить на все ваши вопросы и предоставить полную информацию о процессе доставки и статусе вашего груза.

Признаки подозрительной карго-компании:

Неточные контактные данные или отсутствие физического адреса.

Требование 100% предоплаты без предоставления юридических документов.

Необоснованные дополнительные сборы после оплаты.

Неясная информация о месте нахождения груза и частые изменения даты доставки.

"Будьте внимательны и помните, что качественная и надежная доставка товаров требует внимания к деталям. Не позволяйте мошенникам наживаться на вашей доверчивости – проверяйте партнеров, с которыми работаете", – обратились к казахстанцам.

Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, связанном с садака.