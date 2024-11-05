Что изменится в процедуре техосмотра в Казахстане

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По данным Министерства транспорта, ранее открытие центра техосмотра требовало лишь уведомления региональных инспекций без подтверждения наличия оборудования и квалифицированного персонала.

Как уточнили в комитете, нововведения исключат из рынка недобросовестных операторов.

"Это значит, что юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить разрешение на открытие центров технического осмотра, а также подтвердить наличие соответствующего стандартам здания, надлежащего сертифицированного оборудования и наличие квалифицированных специалистов", - заявили в ведомстве.

Изменения в подзаконные акты уже размещены на портале правительства для публичного обсуждения, которое продлится до середины ноября текущего года.

Действующим операторам предоставлена отлагательная норма на шесть месяцев для подтверждения наличия материально-технической базы.

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