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05.11.2024, 12:06

В Казахстане будут пересматривать управление пенсионными деньгами

Новости Казахстана 0 386

В Казахстане хотят пересмотреть требования к управлению пенсионными активами, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В Нацбанке рассказали LS, что в настоящее время прорабатывается предложение по повышению заинтересованности казахстанцев в передаче накоплений на старость в доверительное управление. Данная работа проводится АРРФР совместно с главным банком, правительством, АФК и профучастниками. 

"Рассматриваются вопросы перехода к рыночному бенчмарку при оценке деятельности частных управляющих активами ЕНПФ. В его рамках планируется предусмотреть портфели с консервативной, умеренной и рисковой инвестиционными стратегиями, а также возможности расширения госгарантии по сохранности с учетом уровня инфляции на пенсионные накопления под руководством частных компаний", – отметили в финструктуре.

В Нацбанке подчеркнули, что окончательное решение по данным инициативам еще не принято.  

Ранее председатель совета АФК Елена Бахмутова высказалась о необходимости сделать управление активами ЕНПФ более прозрачным. Тогда она сообщила LS о том, что с финрегуляторами обсуждается ряд вопросов в данном направлении.

Напомним, что известные казахстанские финансисты направили письмо президенту Касым-Жомарту Токаеву с предложением реформировать пенсионную систему страны. Позже ЕНПФ представил изменения, которые были озвучены данной группой экспертов.

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