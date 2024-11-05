В Казахстане будут пересматривать управление пенсионными деньгами

В Нацбанке рассказали LS, что в настоящее время прорабатывается предложение по повышению заинтересованности казахстанцев в передаче накоплений на старость в доверительное управление. Данная работа проводится АРРФР совместно с главным банком, правительством, АФК и профучастниками.

"Рассматриваются вопросы перехода к рыночному бенчмарку при оценке деятельности частных управляющих активами ЕНПФ. В его рамках планируется предусмотреть портфели с консервативной, умеренной и рисковой инвестиционными стратегиями, а также возможности расширения госгарантии по сохранности с учетом уровня инфляции на пенсионные накопления под руководством частных компаний", – отметили в финструктуре.

В Нацбанке подчеркнули, что окончательное решение по данным инициативам еще не принято.

Ранее председатель совета АФК Елена Бахмутова высказалась о необходимости сделать управление активами ЕНПФ более прозрачным. Тогда она сообщила LS о том, что с финрегуляторами обсуждается ряд вопросов в данном направлении.

Напомним, что известные казахстанские финансисты направили письмо президенту Касым-Жомарту Токаеву с предложением реформировать пенсионную систему страны. Позже ЕНПФ представил изменения, которые были озвучены данной группой экспертов.