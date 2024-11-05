Назван крупнейший долг в списке казахстанских банкротов

Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Минфина Сеилжан Ахметов назвал сумму самого большого долга банкрота в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В Казахстане признаны банкротами почти 18 тысяч граждан. Общая сумма долгов составила 40,9 миллиарда тенге.

"Ограничений по сумме долга нет. Средняя сумма у нас колеблется от нескольких тысяч тенге до 2 миллиардов тенге - это была самая большая сумма", - рассказал Сеилжан Ахметов на брифинге в СЦК.

Журналисты уточнили, не лягут ли указанные 40,9 миллиарда в виде процентов на законопослушных заемщиков.

"Я думаю, все финорганизации несут определенные риски при выдаче кредитов. Я думаю, что они покроются финорганизациями, и на населении это никак не скажется", - ответил Ахметов.

Напомним, с 3 марта 2023 года от казахстанцев поступило более 131,3 тысячи заявлений на оформление банкротства. На рассмотрении органов госдоходов находится 6,6 тысячи заявлений. Процедура проводится в отношении 8,4 тысячи граждан.

Прекращена процедура по 1,9 тысячи граждан. Отозвано - по 215 заявителям. Признаны банкротами 17,9 тысячи граждан на сумму 40,9 миллиарда тенге.