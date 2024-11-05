На границе России и Казахстана скопилась очередь из 280 грузовиков

На казахстанско-российской границе скопилась очередь из порядка 280 грузовых автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана , передает gazeta.ru

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Пробка образовалась на «Курмангазы». Пропускная способность пункта составляет 200 машин в день. Сейчас на него ежедневно прибывает порядка 250-300 авто.

«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе «Атырау — Астрахань», что привело к резкому увеличению количества транспортных средств», — пояснили в Минфине республики.

В ведомстве заявили, что совместно с пограничной службой принимают все возможные усилия для сокращения задержек и скорейшего разрешения ситуации на пункте «Курмангазы».

До этого российские перевозчики предупредили о риске дефицита фур. Нехватка грузовиков может образоваться из-за резкого роста утильсбора на новые импортные авто и дорогого лизинга.