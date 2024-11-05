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05.11.2024, 16:04

Прививки в Казахстане: Минздрав вводит новые правила

Новости Казахстана 0 457

Министерство здравоохранения опубликовало приказ, согласно которому внесены изменения в условия согласия на получение прививок в медицинских учреждениях либо отказа от него, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно документу, внесены изменения в приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения от 21 сентября 2023 года № 150 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению профилактических прививок населению".

Теперь согласие либо отказ от прививки, по обновленным данным, нужно будет оформлять в электронном формате.

"Прививки проводятся после получения информированного электронного согласия - при технических сбоях прилагается сканированный вариант - на проведение прививок прививаемого лица или законного представителя. Информированное электронное согласие на проведение профилактических прививок оформляется в электронном виде. (...) Информированное электронное согласие или отказ вносятся в медицинские информационные системы", - говорится в документе.

При этом указывается, что медработник, получивший вызов к привитому лицу, немедленно обслуживает данный вызов, оказывает неотложную медицинскую помощь и при показаниях госпитализирует его.

"При подозрении на НППИ медицинский работник немедленно передает электронное экстренное извещение в территориальное подразделение госоргана в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при технических сбоях прилагается сканированный вариант, а также в государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий через медицинские информационные системы в режиме онлайн (портал) либо посредством электронной почты", - уточняется в информации.

Данный приказ вводится в действие c 1 января 2025 года.

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