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05.11.2024, 17:30

Пожилой казахстанец намеренно сбил двух полицейских: его не стали лишать свободы

Новости Казахстана 0 726

В Костанайской области вынесли приговор мужчине, намеренно наехавшему на своем авто на двух сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Фото: cardiff.ac.uk
Фото: cardiff.ac.uk

По информации уголовного суда региона, жителя Карабалыкского района судили за применение насилия, не опасного для жизни, в отношении двух представителей власти, в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей. Дело рассматривали присяжные заседатели.

"Подсудимый, препятствуя требованиям сотрудников патрульной полиции, исполнявших свои служебные обязанности по охране общественного порядка и дорожного движения, на своем автомобиле намеренно совершил наезд на двух сотрудников, причинив последним телесные повреждения. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с применением статьи 55 ч. 4 УК", – рассказали в суде.

Сам подсудимый в суде вину не признал. В качестве смягчающих обстоятельств признан его преклонный возраст и состояние здоровья.

"С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания. Мера пресечения в виде содержания под стражей заменена на более мягкую меру, осужденный освобожден из-под стражи в зале суда", – сообщили в суде.

Кроме того, с осужденного в счет компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего судом взыскано по 500 тыс. тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Как рассказали в полиции, в поселке Карабалык 64-летний мужчина припарковал авто около местного отдела полиции с нарушениями правил дорожного движения. К нему вышли двое полицейских и сделали замечание. Не подчинившись их законным требованиям, мужчина попытался скрыться с места, наехав на сотрудников. У обоих зафиксированы телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

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