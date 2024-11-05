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05.11.2024, 18:16

Известная спортсменка устроила казахстанцу 10 месяцев страшного рабства: подробности

Новости Казахстана 0 654

В Северо-Казахстанской области семью бронзовой медалистки чемпионата Азии по женской борьбе подозревают в незаконном лишении свободы молодого мужчины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

23-летний житель Алматинской области Мукан Негматов заявил, что больше 10 месяцев находился в рабстве в селе Жаскайрат Уалихановского района СКО. По его словам, спортсменка и ее супруг якобы обманом заманили его в село, где заставили бесплатно работать на них и насильно держали в своем доме.

Корреспондент Tengrinews.kz связалась с юристом Нурболатом Ибраевым, он представляет интересы Мукана Негматова. По его словам, пострадавший попал в село Жаскайрат летом 2023 года. К слову, село находится в отдаленном районе на севере Казахстана, расстояние до Петропавловска – почти 500 километров.

"Мукан познакомился с А. (супруг спортсменки), начали общаться. Тот звонил Мукану, они с ним где-то в течение года созванивались по телефону периодически: просто узнать, как дела, поговорить, а еще интересовался, с кем Мукан живет, как живет. Потом А. предложил Мукану зарплату 500-600 тысяч тенге за работу в крестьянском хозяйстве. Мукан поверил, доверился ему. Изначально они договаривались, что два-три месяца Мукан отработает и поедет домой. Он согласился, поехал туда", - рассказал Tengrinews.kz юрист Нурболат Ибраев.

Первое время, рассказывает юрист, работодатель относился к Мукану нормально, тот жил у них в доме, но прошло несколько дней, и у него забрали телефон, документы, а затем заявили, что работать Мукан будет бесплатно: смотреть за домом, следить за хозяйством.

"Он прямо сказал, что, мол, никакой зарплаты не получишь. Мукана насильно держали дома, через некоторое время и вовсе начали систематически избивать его. Супруг спортсменки избивал Мукана со своим отцом и соседом. У Мукана множество телесных повреждений на голове, теле, все они зафиксированы. Он пытался убежать, но его поймали, еще раз сильно избили, порезали ухо - у него остался большой шрам", - рассказывает юрист Нурболат Ибраев.

По его словам, Мукан Негматов жил в бане, кормили его очень плохо.

"Ему удалось сбежать просто чудом, он начал общаться с соседским мальчишкой, с его телефона дозвонился своему брату, тот сбросил деньги на номер мальчика, тот снял деньги и отдал Мукану. С деньгами уже Мукан убежал, пока отвлеклись хозяева. Два дня прятался в камышах, жил на улице под дождем, его искали. Потом он смог добраться на попутке до райцентра, оттуда нанял машину до Кокшетау. Там уже он связался с братом и смог наконец-то попасть домой", - рассказал Нурболат Ибраев.

Он отмечает, что не смог остаться равнодушным к истории парня, который при встрече сказал ему: "Я был рабом 10 месяцев", поэтому юрист помогает ему безвозмездно.

"Недавно я побывал в Уалихановском районе, присутствовал на очной ставке. Подозреваемый не отрицает, что Мукан у него действительно жил больше десяти месяцев, но настаивает на том, что тот жил у них добровольно, по своей воле. Говорит, что никто Мукана не избивал, насильно не удерживали. При этом подозреваемый признает, что зарплату он Мукану не оплачивал, говорит: он сам хотел здесь жить и помогать по хозяйству. Но логики тут, конечно, нет никакой. Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 126 УК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации". Подозреваемых пока не взяли под стражу", - отмечает юрист Нурболат Ибраев.

Он подчеркнул, что вместе со своим доверителем надеется на объективное и полное расследование данного дела.

В пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что уголовное дело расследуется.

"Проводится тщательное расследование в целях установления всех обстоятельств дела. ДП СКО подчеркивает нулевую терпимость к любым формам эксплуатации и нарушениям прав человека. Все доводы и утверждения тщательно проверяются в соответствии с действующим законодательством. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат", - говорится в официальном ответе ведомства.

В пресс-службе областного управления физической культуры и спорта корреспонденту Tengrinews.kz ответили, что не могут комментировать данную ситуацию, сложившуюся вокруг бронзовой медалистки чемпионата Азии по женской борьбе.

"Идет следствие. Сообщить какие-то подробности не можем", - заключили в ведомстве.

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