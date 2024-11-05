Новые требования к таксистам: какими могут быть последствия для рынка

Передача госфункций в автоперевозках пассажиров в саморегулирование может привести к уходу большинства таксистов в тень и росту цен на их услуги. Такого мнения придерживаются участники рынка. В Минтранспорта с их доводами не согласны, сообщает Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Flickr: Depositphotos

Законопроект по передаче государственной функций в автоперевозках пассажиров в саморегулирование обсудили на площадке НПП "Атамекен". Документ предусматривает передачу в саморегулирование функций по организации регулярных международных, межобластных и нерегулярных автобусных перевозок, деятельности такси и их диспетчерских служб, а также, по инициативе депутатов, автовокзалов.

Так, юрист-консульт ТОО "АПАРУ" Виктор Нещеретнев считает, что саморегулирующие организации (СРО), создание которых предусматривает проект закона, предъявят такие требования, которые они не смогут выполнить.

"Это все закончится в итоге полным фиаско государства в попытке вывести из тени полмиллиона самозанятых и бюджет потеряет порядка 130 млрд тенге в год (в виде налогов – Прим. ред.). Почему мы так думаем? Достаточно посмотреть на соседнюю Россию, где год назад приняли федеральный закон. Там тоже установили обязанность перекрасить, нанести шашечки, то есть закрутили гайки, и в итоге сейчас не хватает 130 тыс. водителей. По данным их Минтраса, цены выросли в 2,8 раза сейчас. А теперь они пришли с предложением ослабить эти требования, под лозунгом: "Что нам нужно: шашечка или поехать". Это хороший вопрос. Нам бы тоже на него ответить. Там таксисты ушли в тень, работают через чат-боты, и власти не придумали, как их блокировать. Закон призван был вывести их из тени, а по факту он может принести шок отрасли", – считает он.

Его поддержал генеральный директор ТОО "inDrive Kazakhstan" Арай Бекембаев.

"Сложная ситуация ожидается с данным законопроектом в перспективе, если он будет принят. Почему? Во-первых, как ни странно, компания Апару, скорее всего, не переживет вступление в СРО, потому что она работает только в одном городе, а такие крупные интернет агрегаторы, как еще нас называют, просто поглотят эту маленькую компанию", – отметил он.

По его словам, создание СРО будет говорить о том, что участники рынка заведомо не будут знать, какое будет регулирование тарифов, и предполагают, что данную функцию у агрегаторов заберут.

"Мобильные агрегаторы должны будут прийти к единому мнению, где будут установлены тарифы, определенные комиссии, а мы знаем, что большим агрегаторам жить в условиях низких комиссий равносильно самоубийству. Это все приведет к тому, что цены на услуги такси, скорее всего, вырастут, тарифы тоже, скорее всего, вырастут. В итоге через какое-то время государству придется вмешаться, как это было с техосмотрами", – предполагает он.

В качестве альтернативы предлагается ввести лицензирование перевозок такси.

Указывают участники рынка и на необходимость рассматривать не только вопрос количества, но и качества СРО, чтобы они "регулировали и вопросы обеспечения безопасности перевозок, то есть за выпуск водителей на линию", то есть оставить за ними технический и медицинский контроль водителей.

Заместитель председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан Селим Куанышулы в ответ заявил, что у профильного ведомства "нет позиции закрыть интернет-агрегаторы".

"Наша задача – правильно регулировать. Сейчас конкретно предусмотрено законодательством обязательство в отношении интернет-агрегаторов. Они должны обслуживать только тех перевозчиков, которые подали уведомления, открыли ИП или ТОО. Но интернет-агрегаторы всех подряд обслуживают. Хоть праворульные авто, с иностранными номерами. Поэтому наша задача правильно регулировать. Пусть работают, конкурентный рынок будет, это удобно для пассажиров и водителей... СРО создают самими участниками рынка те же водители, чтобы консолидировали их мнение перед госорганами либо защитили водителей-одиночек перед крупными игроками. Когда создается понятный открытый рынок перевозок, это наоборот влияет на тариф в отношении уменьшения а не повышения", – заверил он.

Между тем, по его словам, в данное время все незаконные перевозки осуществляются через интернет-агрегатор.

"Вы же всех подряд обслуживаете. Таксист всю ночь был на вечеринке, а утром вышел на перевозку. Вы даете заказ. Таксист работал 20 часов и дальше хочет – вы даете заказ. Машина праворульная – вы даете заказ. Поэтому мы обращаемся к вам, так как вы работаете на рынке Казахстана, занимаетесь одним из опасных видов деятельности, связанной с человеческими жизнями, чтобы вы тоже оказали содействие. Сообща можно навести порядок на этом рынке", – призвал спикер.

23 октября 2024 года мажилис РК одобрил законопроект по передаче госфункций в автоперевозках пассажиров в саморегулирование.