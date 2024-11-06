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05.11.2024, 20:43

Казахстанская нефть подешевела

Новости Казахстана 0 446

Нефтедобытчики снизили цены на сырье, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В октябре этого года цена за тонну сырой нефти по стране составляла 97,6 тыс. тенге. Это на 6,8% ниже, чем в том же месяце прошлого года, сообщает Бюро нацстатистики.

Больше всего подешевело сырье, которое добывают в Кызылординской области – на 13,7%, до 110,3 тыс. тенге. В Атырауской области нефть стоила 95,8 тыс. тенге за тонну (-8%), в Мангистауской – 101,2 тыс. тенге (-3,4%).

А вот в Актюбинской области черное золото, напротив, стало дороже – на 13,5% (116,3 тыс. тенге).

Между тем тонну бензина производители в прошлом месяце оценивали в среднем в 165,7 тыс. тенге, что незначительно больше, чем в октябре 2023 года – на 0,06%.

На летнее дизельное топливо цена выросла на 3,5%, до 226,1 тыс. тенге за тонну. Зимнее стало дешевле на 1,1% (222,9 тыс. тенге).

По другим нефтепродуктам заметно повышение цен. Дорожный битум стоил в октябре 210,7 тыс. тенге за тонну (+0,7%), печное бытовое топливо – 210,4 тыс. тенге (+1,2%), а сжиженные пропан и бутан – 59,6 тыс. тенге (+23,2%).

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