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05.11.2024, 21:01

Метели накроют большую часть Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

Новости Казахстана 0 678

В 15 регионах Казахстана 6 ноября заметно ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение, передает «Голос народа» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Фото: «Голос народа»
Фото: «Голос народа»

В Астане утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гололед, метель. В Кокшетау утром и днем ожидаются гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью на западе, юге ожидаются гололед, метель. В Петропавловске днем ожидаются гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем на севере Костанайской области ожидается сильный снег. В Костанае днем временами ожидается сильный снег, утром и днем гололед, метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются гололед, метель, днем гололед, метель. Ночью на юге ожидается туман.

В Карагандинской области ожидаются гололед, метель. В Караганде днем ожидается метель. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

В области Улытау ожидаются гололед, метель, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке, в центре области 30 м/с и более. В Жезказгане ожидаются гололед, метель. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью на западе, в центре ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед, метель. Ветер западный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, юге области временами 30 м/с и более. В Актобе ночью ожидается сильный снег. Гололед, днем метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20, ночью временами 23 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, днем на востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20, на западе, в центре области временами 23 м/с. В Уральске ночью ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью в Атырауской области ожидаются метель, гололед, днем на севере, востоке области метель, гололед. Ветер северо-западный порывы 18-23 м/с. В Атырау ночью ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный порывы 18-23 м/с.

Днем на юге Алматинской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах временами туман, гололед. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается временами сильный дождь.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на севере, в центре области 23-28 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. Ветер западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

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