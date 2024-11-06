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06.11.2024, 07:59

Лимит прописки в Астане: сколько человек можно зарегистрировать в одной квартире

Новости Казахстана 0 301

Сколько человек могут быть прописаны по месту жительства в Астане? На этот вопрос ответили в Министерстве национальной экономики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, допустимое количество зарегистрированных лиц будет определяться маслихатом на основании имеющейся жилищной площади.

"В соответствии с проектом закона "О внесении изменений и дополнениях в некоторые законодательные акты по вопросам развития столицы и городов республиканского значения" маслихат столицы получит новые полномочия, касающиеся регистрации граждан по месту жительства и временного пребывания", - говорится в сообщении.

При этом, согласно санитарным правилам, размер жилой площади на одного человека должен составлять не менее 15 квадратных метров.

"Согласно предлагаемым поправкам, регистрация сверх установленных нормативов будет допускаться в случаях регистрации собственником жилища супруга, свойственников, близких родственников, их супругов и детей, а также лиц, находящихся под его опекой или попечительством", - добавили в министерстве.

За нарушение правил регистрации, согласно предлагаемым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, размеры штрафов будут увеличены в два раза.

"Действующий Кодекс об административных правонарушениях уже предусматривает ответственность за допущение собственником жилища регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах", - напомнили в Миннацэкономики.

В частности, за регистрацию физических лиц, которые фактически не проживают в жилье, размер штрафов составляет:

  • для физических лиц - 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году);
  • для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году);
  • для субъектов среднего предпринимательства - 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году);
  • для субъектов крупного предпринимательства - 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году).

Как подчеркнули в пресс-службе министерства, ограничение регистрации будет касаться лишь тех лиц, которые обратятся за ней после принятия и вступления закона в силу. Собственники квартир, где ранее уже было зарегистрировано большое количество людей, должны принять необходимые меры по снятию с регистрации фактически не проживающих там лиц.

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