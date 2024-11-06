Многомиллионный иск подали экибастузцы против ресторана после отравления

После мероприятия, которое состоялось в апреле в одном из ресторанов Экибастуза, некоторые гости оказались в больнице с отравлением. Ресторан получил от пострадавших многомиллионный иск, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Pavlodar News .

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По информации заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнары Акылбековой, праздник был в двух банкетных залах одного из ресторанов Экибастуза.

По ее словам, пострадали 94 человека, части из них поставлен диагноз "сальмонеллез".

В ресторане санитарные врачи выявили нарушения, в том числе отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения объекта, медицинских книжек у персонала. Среди сотрудников заведения оказались носители сальмонеллеза.

Работу ресторана приостановили. По словам заместителя руководителя ведомства, заведение вновь открылось в июне после устранения всех замечаний и получения заключения СЭС.

Отравившиеся в ресторане посетители обратились к его руководству с претензией – они требовали возмещения материального и морального ущерба. Не дождавшись ответа, они подали гражданский иск в суд.

"Люди потеряли заработок, находясь на больничном, лечились в стационаре, затем амбулаторно, приобретали лекарства. К нам обратились 16 потребителей, чтобы мы представляли их интересы в суде", – рассказала заместитель руководителя областного департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции Нурсулу Аубакирова.

Пострадавшие подали коллективный иск по двум пунктам на шесть миллионов тенге.

Напомним, в апреле после тоя у 59 пациентов диагностировали сальмонеллез, у остальных - острую кишечную инфекцию и функциональное нарушение пищеварения.

Досудебное расследование продолжается по первой части 304-й статьи Уголовного кодекса РК – "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".