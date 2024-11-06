Передача функций ЦОНов в частные руки: насколько защищены данные казахстанцев

По данным специалистов, система госкорпорации не является системой хранения данных и в ней по умолчанию не предусмотрена возможность выгрузки или просмотра данных. В вопросе разбирался корреспондент inbusiness.kz .

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Как известно, госкорпорация "Правительство для граждан" планирует передать часть своих функций в частный сектор, что позволит предпринимателям обслуживать клиентов через свои системы.

Мы обратились с запросом в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" с целью узнать причины такого решения, каковы гарантии безопасности, какие требования предъявляются к предпринимателям при заключении партнерства и что подразумевается под "своей системой", которая будет внедрена бизнесом.

В госкорпорации сообщили, что данные нововведения позволят привлекать субъекты предпринимательства для осуществления деятельности по приему заявлений и выдаче готовых результатов на оказание государственных услуг.

В частности, для населения будет многократно увеличено количество точек доступа к государственным услугам, а также это позволит повысить их клиентоориентированность и качество.

"ЦОНы Госкорпорации продолжат полноценное функционирование независимо от наличия партнерских организаций. Гражданам будет предоставлена возможность выбора. Технически прием заявлений через партнерские организации будет осуществляться посредством информационной системы Госкорпорации с обеспечением защищенных каналов связи, это обязательное требование для работы с системой и данными. Также посредством получения согласия физического лица через биометрическую идентификацию или получения его согласия через SMS-сообщение на номер 1414 для обработки в государственном сервисе контроля доступа к персональным данным (КДП). В противном случае оказание услуг будет невозможным", - утверждают в компании.

Более того, отмечено, что система госкорпорации не является системой хранения данных, в ней по умолчанию не предусмотрена возможность выгрузки или просмотра данных.

Как отмечают в "Правительстве для граждан", основными требованиями к потенциальным партнерам в зависимости от вида партнерства являются:

соответствие требованиям, установленным законами об информатизации, о персональных данных и их защите, единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением правительства РК;

наличие персонального компьютера либо ноутбука, посредством которого будет осуществляться прием заявлений;

наличие помещения, где можно будет открыть офис партнера с фото- и видеонаблюдением;

обеспечение качественного оказания услуг согласно утвержденным НПА.

При этом партнерами не могут быть субъекты предпринимательства, находящиеся в процессе ликвидации, имеющие налоговую задолженность, а также иностранные юридические лица.

Указано, что информация о партнерах будет опубликована на сайте госкорпорации.

Напомним, ранее IT-эксперт Сергей Ахметов, президент Казахстанской ассоциации Big Data и аналитики, в беседе с корреспондентом inbusiness.kz рассказал о том, что при передаче функций ЦОНов бизнесу возрастают риски утечек данных и злоупотребления, которые затем будет сложнее предотвратить. Кроме того, на его взгляд, возможны и коррупционные схемы - частные компании могут предлагать "ускорение" за плату или искать другие способы обойти правила.