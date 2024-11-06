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06.11.2024, 08:28

Кредиты достигли предела: аналитики выразили тревогу из-за количества займов в Казахстане

Новости Казахстана 0 278

Слишком большое количество займов может привести к тому, что в итоге казахстанцы не смогут их оплачивать. А статданные указывают, что такой предел почти достигнут. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: wutwhanfoto/Getty Images
Иллюстративное фото: wutwhanfoto/Getty Images
Статистика в сфере кредитования на 1 октября 2024 года указывает, что за сентябрь казахстанцы оформили займов на 1,4 трлн тенге. А общая сумма кредитного портфеля в банках, МФО и других кредитных организациях достигла 22,7 трлн тенге.

В то же время, согласно сообщению аналитиков Telegram-канала Tengenomika, данные о приросте количества новых заемщиков может оказаться тревожным сигналом.

Казахстанцы перенасыщены кредитами

Как отмечают аналитики, с начала 2024 года по 1 октября рост общего кредитного портфеля в номинальном выражении составил 15,8%. И этот показатель немного замедлился: за тот же период 2023 года он был равен 18,3%.

Однако тревогу у аналитиков вызывает статистика по числу заемщиков: с начала текущего года их количество увеличилось всего на 3,5%.

Так, на 1 октября насчитывалось 8,934 млн заемщиков. И это значение не менялось с июля 2024 года. Хотя во все предыдущие кварталы количество заемщиков только росло.

При этом ранее аналитики Tengenomika уже отмечали, что уровень кредитного покрытия занятого населения в Казахстане превысил 94,2%. То есть почти все работающее население уже имело займы.

А если этот показатель достигнет 100%, то вероятность дефолта заемщиков – неспособности казахстанцев платить по кредитам – может кратно возрасти.

"Важно учитывать тот момент, что многочисленные исследования, как и здравый смысл, указывают на то, что вероятность выхода в дефолт растет быстрее с увеличением количества займов на одного заемщика", – сообщают аналитики.

При этом указывается, что всего лишь чуть более половины действующих заемщиков имеют вероятность выхода в дефолт на уровне 10% и ниже – то есть они являются надежными и платежеспособными. Однако их доля сократилась с 71,5% во 2 квартале 2019 года до 55,7% в 1 квартале 2024 года.

Соответственно, у остальных казахстанцев (почти у половины заемщиков) вероятность столкнуться с нехваткой денег на оплату кредитов составляет выше 10%.

Другими словами, учитывая рост объемов кредитования и тот факт, что количество заемщиков перестало расти, все это может указывать на почти полное покрытие работающего населения займами и риски перекредитованности казахстанцев.

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