Хищения 1,2 миллиарда: задержан Алмасбек Садырбай

Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой задержан руководитель общественного объединения "Шанырак" Алмасбек Садырбай. Он подозревается в незаконном получении субсидий на сумму 1,2 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz .

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По информации АФМ, задержанный Садырбай возглавлял группу лиц, которая создала фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.

"Основная цель - незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма. Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель. Далее, дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров. При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, без их ведома", - сообщили подробности в ведомстве.

Руководитель ОО "Шанырак" задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Его сообщница с санкции следственного суда находится под домашним арестом.

Ранее прокуратура Туркестанской области установила жителя Сауранского района, который с помощью фиктивных подтверждающих документов использовал электронные цифровые подписи 20 человек и за три года получил от государства 203 миллиона тенге за крупный рогатый скот, который фактически отсутствовал.