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06.11.2024, 09:17

Россияне лидируют по расходам в Казахстане в 2024 году

Новости Казахстана 0 277

За минувший период 2024 года российские туристы оставили в Казахстане 1,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Это составило почти половину от общей суммы, полученной республикой от иностранных путешественников. Данные обнародовал 4 ноября аналитический портал Finprom.kz.

Траты россиян в Казахстане выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Путешественники из России стали основным источником дохода туристического сектора Казахстана, на которых пришлось 43,8% от общей суммы, оставленной иностранцами в стране.

Замыкают тройку лидеров по этому показателю путешественники из Узбекистана и Турции. Так, туристы из Узбекистана внесли в экономику Казахстана 392,8 млн тенге. Это на 20% меньше, чем в прошлом году. Расходы путешественников из Турции составили 299,7 млн тенге.

Туризм, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 08:28

Фото: finprom.kz

Наиболее популярными направлениями в Казахстане для иностранных туристов остаются крупнейший город Алматы и его горные курорты, а также столица Астана. Наименьшие доходы приносят туристы в северных регионах, включая Северо-Казахстанскую, Павлодарскую и Абайскую области.

Всего за истекший период 2024 года иностранные путешественники оставили в Казахстане 4,1 млрд тенге, что на 13,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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