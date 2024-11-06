Девушек в Казахстане начнут проверять на генетическое заболевание

В Казахстане с 2025 года девушек начнут проверять на генетическое заболевание, об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам министра, ежегодно в стране порядка 4,5 миллиона детей охватываются профилактическими осмотрами. В частности за 9 месяцев текущего года уже охвачено 3,8 миллиона детей.
"Вместе с тем, с 2025 года будет внедрен скрининг девушек-подростков в возрасте от 16-17 лет на носительство спинально-мышечной атрофии", - сообщила глава ведомства, выступая во время заседания правительства.
По ее словам, в целях раннего вмешательства и профилактики инвалидизации детей при организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения.
С 2022 года функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии. Впервые внедрены и успешно проведены 11 внутриутробных операций плода с диагностированными патологиями.
Также, для улучшения доступности раннего выявления генетических заболеваний и врожденных пороков развития с 1 марта текущего года в 10 регионах открыты "Клиника одного дня". Обследовано более 23 тысяч женщин, у 201 (1,3 процентов) предотвращено рождение ребенка с патологией, несовместимой с жизнью.
"За последние 7 лет у нас происходит снижение инвалидности по категориям: врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии на 5,2 процента, болезни нервной системы на 1,7 процента. Вместе с тем, нервно-психические заболевания стали занимать ведущее место в структуре детской инвалидности. Это связано с внедрением диагностического скрининга по раннему выявлению аутизма, утверждением клинического протокола диагностики и лечения расстройств аутистического спектра", - добавила Альназарова.
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