Девушек в Казахстане начнут проверять на генетическое заболевание

В Казахстане с 2025 года девушек начнут проверять на генетическое заболевание, об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

По словам министра, ежегодно в стране порядка 4,5 миллиона детей охватываются профилактическими осмотрами. В частности за 9 месяцев текущего года уже охвачено 3,8 миллиона детей.

"Вместе с тем, с 2025 года будет внедрен скрининг девушек-подростков в возрасте от 16-17 лет на носительство спинально-мышечной атрофии", - сообщила глава ведомства, выступая во время заседания правительства.

По ее словам, в целях раннего вмешательства и профилактики инвалидизации детей при организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения.

С 2022 года функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии. Впервые внедрены и успешно проведены 11 внутриутробных операций плода с диагностированными патологиями.

Также, для улучшения доступности раннего выявления генетических заболеваний и врожденных пороков развития с 1 марта текущего года в 10 регионах открыты "Клиника одного дня". Обследовано более 23 тысяч женщин, у 201 (1,3 процентов) предотвращено рождение ребенка с патологией, несовместимой с жизнью.