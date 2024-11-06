Названа неожиданная причина провала Черчесова в Казахстане

В беседе с РБ Спорт Якубко отметил, что чересчур жесткий стиль общения Черчесова может быть плохо воспринят в Казахстане, где культура общения другая.

На данный момент сборная Казахстана под руководством Черчесова не смогла забить ни одного гола в четырех матчах, а также имеет сложности в общении с местными журналистами. Якубко, работавший с Черчесовым в «Амкаре», считает, что этот стиль взаимодействия может быть не понят или не принят казахстанцами.

«Черчесов — неплохой тренер, но у него сложный характер. Я давно с ним не общался, так что не знаю, изменился ли он. Возможно, у игроков возникли проблемы с его поведением, или он сам сталкивается с трудностями из-за культурных различий. На пресс-конференциях он часто конфликтует с журналистами — это его стиль, но не всем он может понравиться. При этом требование задавать вопросы на казахском тоже некорректно, учитывая, что большинство говорит на русском», — поделился Якубко.

По его мнению, возможно, Черчесов стремится перестроить команду, однако на этом пути встречает культурные и личностные барьеры.