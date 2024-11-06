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06.11.2024, 10:07

Названа неожиданная причина провала Черчесова в Казахстане

Новости Казахстана 0 353

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал работу российского тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана, передает offside.kz

Фото: Sport24
Фото: Sport24

В беседе с РБ Спорт Якубко отметил, что чересчур жесткий стиль общения Черчесова может быть плохо воспринят в Казахстане, где культура общения другая.

На данный момент сборная Казахстана под руководством Черчесова не смогла забить ни одного гола в четырех матчах, а также имеет сложности в общении с местными журналистами. Якубко, работавший с Черчесовым в «Амкаре», считает, что этот стиль взаимодействия может быть не понят или не принят казахстанцами.

«Черчесов — неплохой тренер, но у него сложный характер. Я давно с ним не общался, так что не знаю, изменился ли он. Возможно, у игроков возникли проблемы с его поведением, или он сам сталкивается с трудностями из-за культурных различий. На пресс-конференциях он часто конфликтует с журналистами — это его стиль, но не всем он может понравиться. При этом требование задавать вопросы на казахском тоже некорректно, учитывая, что большинство говорит на русском», — поделился Якубко.

По его мнению, возможно, Черчесов стремится перестроить команду, однако на этом пути встречает культурные и личностные барьеры.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если мы выгоним Черчесова, то нам со стороны россии отключат газ, электричество или нефтепровод КТК. Так что надо терпеть.
06.11.2024, 06:39
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