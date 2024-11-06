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06.11.2024, 11:08

Где берут ипотеки на самые крупные суммы в Казахстане

Новости Казахстана 0 554

В среднем каждый ипотечник в Казахстане должен банку 10,9 млн тенге. Но есть заемщики, которые берут ипотеки на 100 млн тенге и более. Большинство из них живет в Алматы. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
По состоянию на 1 октября 2024 года ипотечные займы в Казахстане выплачивают порядка 579 тыс. человек, а их общий долг достиг 6,3 трлн тенге. Несмотря на тот факт, что в среднем каждый ипотечник должен банку 10,9 млн тенге, в действительности есть заемщики с гораздо большим долгом.

Так, согласно данным Первого кредитного бюро, за 9 месяцев 2024 года 92,6 тыс. человек оформили 94,5 тыс. ипотечных займов. Средняя сумма выданных ипотек за это время составила 16,3 млн тенге.

Примечательно, что всего 10% ипотечников, которые в текущем году оформляли ипотеки на сумму свыше 29,7 млн тенге, в итоге сформировали 24% всей суммы выдач. Для понимания: на 50% заемщиков, чьи оформленные займы не превышали 14,1 млн, пришлось примерно столько же – 27% выданной суммы.

Выдачи ипотечных займов

Выдачи ипотечных займов. Инфографика: Первое кредитное бюро

При этом в 2024 году были и свои рекордсмены. Так, за три квартала было оформлено 32 ипотеки на сумму свыше психологической отметки в 100 млн тенге. Интересно, что большая часть из них (23 контракта) пришлась на Алматы.

В Астане оформили 8 таких займов, а в Шымкенте – лишь 1 ипотеку в размере более 100 млн тенге. Примечательно, что среди заемщиков, оформивших такие крупные ипотечные кредиты, есть и молодежь: 6 человек в возрасте от 23 до 30 лет.

Максимальный объем ипотеки, который был выдан одному человеку в этот период, составил 478 млн тенге.

Напомним, что в Казахстане продолжает действовать ипотечная программа "7-20-25". За ипотекой под 7% можно обратиться в семь казахстанских банков.

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