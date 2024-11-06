Димаш, настольный теннис, галстуки Токаева. Как прошел визит Президента в Париж

Визит Касым-Жомарта Токаева во Францию прошел с акцентом на культурное сотрудничество, деловые переговоры и символические события. На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Токаев выразил признательность за теплый прием и внимание к казахстанской делегации, что особенно подчеркнуло высокий уровень двусторонних отношений.

Фото пресс-службы Акорды

В аэропорту Парижа Президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Фото пресс-службы Акорды

Передвигался наш Президент на Mercedes-Benz S-Class с казахстанскими номерами.

Фото пресс-службы Акорды

Главу государства под фанфары военного оркестра встретил президент Эмманюэль Макрон. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.

Фото пресс-службы Акорды

Главы государств обошли строй почетного караула, состоящего из военнослужащих республиканской гвардии, воздушно-космических, сухопутных и морских войск. По завершении обхода почетный караул торжественным маршем прошел перед президентами.

Фото пресс-службы Акорды

После президенты Казахстана и Франции провели неформальную беседу в саду Елисейского дворца. На прогулке глав государств сопровождали собаки породы тазы Жюль и Жанна, которых Президент Казахстана подарил французскому лидеру в прошлом году во время его визита в Астану.

Фото t.me/bort_01

В ходе переговоров главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленной кооперации, климата, цифрового развития и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

Фото пресс-службы Акорды

По завершении двусторонних переговоров Токаев и Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Фото пресс-службы Акорды

По завершении брифинга президенты Казахстана и Франции приняли Совместную декларацию, направленную на укрепление стратегического партнерства.

Фото пресс-службы Акорды

Президенты Казахстана и Франции посетили Музей азиатских искусств Гиме, где открылась выставка "Казахстан: Сокровища Великой степи". В экспозиции представлены уникальные артефакты, отражающие ключевые этапы истории Казахстана: от древних культур Ботая и кочевников до периода Казахского ханства.

Фото пресс-службы Акорды

Токаев принял участие в работе инвестиционного круглого стола, на котором подчеркнул, что экономическое сотрудничество с Францией - важнейший аспект стратегического партнерства. Он отметил, что Казахстан обеспечивает более 80 процентов торговли Франции с Центральной Азией, а объем двусторонней торговли вырос на 45 процентов за год. Токаев также рассказал о планах трансформации экономики Казахстана через масштабные реформы, соответствующие международным стандартам и принципам ОЭСР.

Фото пресс-службы Акорды

Президент Франции дал в Елисейском дворце государственный прием в честь Президента Казахстана.

Фото пресс-службы Акорды

На прием были приглашены члены правительства, известные политики, представители деловых, научных и дипломатических кругов, а также видные деятели культуры и спорта двух стран. На мероприятии также присутствовал Димаш Кудайберген, который встретился с первой леди Франции.

Фото пресс-службы Акорды

После окончания государственного приема состоялась также дружеская партия в настольный теннис, где Токаев сыграл с бронзовым призером Олимпиады Алексисом Лебреном, а Макрон наблюдал за игрой с улыбкой.

Вот так прошел государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию. В парижском аэропорту Орли состоялась официальная церемония проводов. На летном поле был выстроен почетный караул, прозвучали гимны Казахстана и Франции.

Фото пресс-службы Акорды

Главу нашего государства проводил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и другие официальные лица.

Фото пресс-службы Акорды

А мы обратили внимание на небольшую деталь: Президент трижды менял галстук в течение дня. Утром он выбрал небесно-голубой - в тон казахстанскому флагу. Днем сменил его на элегантный сиреневый, а к вечеру, на торжественный прием, надел насыщенный красный - добавив нотку торжественности в образ.

Фото пресс-службы Акорды

Теперь наш Президент отправляется на саммит в Бишкек, где его ждут коллеги по Организации тюркских государств: Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиеев, Сердар Бердымухамедов и Садыр Жапаров.