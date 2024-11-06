Работающие пенсионеры останутся без пенсий? Министр Жакупова высказалась о нашумевшей инициативе

Фото: depositphotos.com

Сегодня глава Минтруда пообщалась с журналистами на брифинге в правительстве. Одним из самых обсуждаемых вопросов стало недавнее высказывание Жакуповой о досрочном выходе на пенсию и "лишении" работающих пенсионеров пенсионных выплат.

"Было сказано, что право раннего выхода и отложенного выхода (на пенсию - прим.) - для того, чтобы внедрить этот институт, мы должны готовить общество. И это будет вводиться не завтра и не на следующий год. А для того, чтобы общество было готово к тому, что, скажем, в далеком таком-то году пенсии будут выплачиваться по выбору. Допустим, если человек достиг пенсионного возраста и хочет продолжать работать, то пенсионные выплаты из государственного бюджета не будут выплачиваться, а он будет получать пенсионные накопления до того момента, пока не оставит эту работу и государственный бюджет ему не начнет платить его заработанную пенсию", - рассказала Светлана Жакупова.

Обязательным требованием для раннего выхода на пенсию является наличие у человека стажа не менее 25 лет. То есть в течение этого времени должны осуществляться пенсионные выплаты.

"Почему именно такое требование? Сегодня, например, для многодетных мам государство засчитывает в трудовой стаж непосредственно уход за детьми не более 12 лет. Вот представьте, 12 лет государство засчитывает как бонус и, соответственно, хотя бы 12 лет мама должна работать. Поэтому, если общество одобрит эти нормы, они должны будут заработать. Буквально 10 лет подготовка чтобы по рынку была реальная. И каждый должен быть уверен, что он зарабатывает, перечисляет пенсионные взносы и его старость будет обеспечена. И он может сделать право выбора: остаться на работе или пойти отдыхать. Наша долгосрочная задача именно в этом", - сказала глава Минтруда.

По словам чиновницы, все эти инициативы пока находятся на обсуждении в министерстве. Они будут приняты, только если казахстанцы поддержат идею. Конкретных сроков пока нет.

"На сегодняшний день это позиция именно той группы, которая работает над этими предложениями. Почему не идут открытые слушания: это не готовый законопроект. Сегодня мы это прогнозируем, говорим, что будем двигаться в данном направлении, возможно. Но при этом мы обсуждаем с обществом. И обращаясь через вас, чтобы общество тоже как-то реагировало на эти вещи. И хорошо, что все обсуждают эту тему, все понимают, это болевая точка. Поэтому будем работать вместе, всем обществом", - сказала Жакупова.

Как министр труда Жакупова отказалась давать оценку инициативе экспертов.

"Вам как министру труда это предложение нравится?" - уточнили журналисты.

"Это только обсуждение, только предложение. Нравится или не нравится..." - ответила Жакупова.

Напомним: ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что в Казахстане "белые воротнички" не хотят уходить с работы по достижении пенсионного возраста, "потому что им комфортно, их знания, опыт востребованны". В этом случае предлагается не выплачивать гражданам пенсию из государственного бюджета, пока они не уволятся и не выйдут на пенсию окончательно. При этом без выплат казахстанцы не останутся - им будут платить их собственные накопления из ЕНПФ.