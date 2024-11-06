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06.11.2024, 12:44

Доллар и рубль растут, евро снижается в обменниках Казахстана на фоне победы Трампа

Новости Казахстана 0 376

В обменных пунктах Казахстана и Актау 6 ноября установились новые курсы доллара, евро и рубля на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Курс доллара к тенге 6 ноября

По состоянию на 12:00 доллар в обменниках Астаны продают за 493,95 тенге, покупают за 488,95 тенге. В Алматы продажа американской валюты составляет 494 тенге, покупка - 488 тенге.

5 ноября доллар в обменниках Астаны продавали за 492,00 тенге, покупали за 487,03 тенге. В обменных пунктах Актау курс доллара на продажу составлял 490 тенге, на покупку – 487 тенге.

Евро в обменных пунктах Астаны продают по 533,02 тенге, покупают по 525,98 тенге. В обменниках Актау курс продажи 535 тенге, покупки - 527 тенге.

Курс рубля к тенге 6 ноября

Российский рубль в обменниках Астаны продают по 5,07 тенге, покупают по 5,00 тенге. В Актау рубль продают по 5,5 тенге, покупают по 4,7 тенге.

Официальные курсы Нацбанка 6 ноября

1 доллар - 488,91 тенге.
1 евро - 532,62 тенге.
1 рубль - 5,00 тенге.

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