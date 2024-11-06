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06.11.2024, 13:15

Казахстанец пришел в ломбард за покупкой и оказался под следствием

Новости Казахстана 0 399

В Караганде задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Ему вменяют пять эпизодов преступной деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Иллюстративное фото: nuttiwut rodbangpong / Getty Images
Иллюстративное фото: nuttiwut rodbangpong / Getty Images

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Кировского отдела полиции УП Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 48-летнего мужчину.

По версии следствия, в одном из ломбардов задержанный, выдав себя за добросовестного клиента, сообщил менеджеру, что намеревается приобрести мобильный телефон.

"Получив мобильник, он якобы для проверки вышел из ломбарда и скрылся. Сумма ущерба составила 75 тыс. тенге. Подозреваемый дал признательные показания", - рассказали в МВД.

Вещественное доказательство изъяли.

"Кроме того, полицейские установили причастность мужчины к еще четырем аналогичным преступлениям", - уточнили в ведомстве.

Все выявленные факты объединили в одно производство. Проводится расследование. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее в Астане задержали подозреваемого в краже вещей из магазинов. Раскрыть преступление получилось благодаря видеокамерам. По информации полиции, подозреваемый признал свою вину.

Также в столице задержали мужчину, который подозревается в совершении краж в бутиках спортивной одежды. Так, из магазина известного спортивного бренда пропала куртка за 110 тыс. тенге и другие товары.

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